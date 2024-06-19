В Таразе обсудили планы по строительству АЭС

В Таразе прошли публичные обсуждения по вопросам строительства атомной электростанции в Казахстане. Эксперты в области атомной энергетики обсудили с жителями Жамбылской области строительство АЭС в Казахстане, а также ответили на актуальные вопросы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На обсуждение были приглашены Члены областного и городского общественного совета, Совета ветеранов, руководители филиалов политических партий, депутаты областного и городского маслихатов, представители неправительственных организаций и средств массовой информации, руководители этнокультурных объединений, активная молодежь области, ученые и студенты региональных вузов, специалисты энергетической отрасли.

По оценке специалистов, ежегодно работа АЭС мощностью тысячу мегаватт снижает выбросы парниковых газов на четыре млн тонн. Кроме того, есть мнение, что атомная энергетика способствует развитию науки и образования, а также обеспечивает рабочие места в смежных отраслях.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

- Необходимость ввода новых энергомощностей в Казахстане становится все более острой, особенно учитывая ежегодный рост потребления электрической энергии до 3% в год, а также износ генерирующего оборудования на существующих станциях. Курс Правительства Казахстана на переход к безуглеродной энергетике, а также наличие в стране сырьевой и производственной базы создают все предпосылки для развития атомно-энергетической отрасли в стране, – заявила заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Гульмира Мурсалова.

По словам генерального директора Института ядерной физики Саябека Сахиева, в атомной отрасли Казахстана занято более 20 тысяч человек, в том числе 15 тысяч человек основного производственного персонала. Также большое число специалистов работает в Национальном ядерном центре и Институте ядерной физики, где уже десятки лет выполняются работы мирового уровня в области обеспечения безопасности ядерных энергетических установок. Результаты этих работ учитываются в ряде инновационных проектов АЭС в Японии, Франции и других странах, с которыми сотрудничают казахстанские ученые-ядерщики.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

- На фоне обсуждения, а также различных дискуссий о строительстве АЭС в Казахстане, важно отметить колоссальный опыт нашей страны по использованию атомной энергии в мирных целях, в частности, это Институт ядерной физики, на базе которого вот уже на протяжении 57 лет успешно функционирует ВВР-К (водо-водяной реактор Казахстанский) это единственный стационарный, многоцелевой исследовательский реактор в Республике Казахстан, который является прототипом рассматриваемых реакторов для строительства АЭС в Казахстане. На базе института осуществляется подготовка кадров для атомной отрасли, – добавил Саябек Сахиев.

Напомним, что на строительство АЭС в Казахстане, в случае его одобрения на референдуме, будет выделено 10-12 млрд долларов, говорится в консультативном документе регуляторной политики Министерства энергетики к проекту Закона РК «Об использовании альтернативных источников энергии».



