10-12 млрд долларов будет стоить Казахстану строительство первой АЭС

На строительство АЭС в Казахстане, в случае его одобрения на референдуме, будет выделено 10-12 млрд долл. США. Об этом говорится в консультативном документе регуляторной политики Министерства энергетики к проекту Закона РК «Об использовании альтернативных источников энергии», передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, в Казахстане существует ряд проблем в сфере энергетики, это: невысокая доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии и тепловой энергии, отсутствие благоприятных условий для развития альтернативных источников энергии, а также отсутствие законодательного регулирования развития деятельности с использованием альтернативных источников энергии на государственном уровне.

В связи с чем, предлагаются следующие пути решения описанных проблем:

Стимулирование бизнес-сообщества в целях использования альтернативных источников энергии. Отмечается, что доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии будет составлять 12,5% от общего объема производства к 2029 году.

Распространение преференций, предусмотренных законом о ВИЭ для всех видов для альтернативных источников энергии к 2026 году.

Определение атомной энергии в качестве альтернативного безуглеродного источника энергии на законодательном уровне.

Создание условий для производства водорода в РК, что приведет к привлечению инвестиций до 5 трлн тенге к 2040 году.

Ожидается, что Казахстан, в случае законодательного регулирования этого вопроса и одобрения на общенациональном референдуме вопроса о строительстве АЭС, вложит в этот объект 10-12 млрд долларов.

Документ будет находиться на общественном обсуждении до 27 июля.