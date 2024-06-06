РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:49, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    10-12 млрд долларов будет стоить Казахстану строительство первой АЭС

    АЭС
    Фото: criptoaldia.com

    На строительство АЭС в Казахстане, в случае его одобрения на референдуме, будет выделено 10-12 млрд долл. США. Об этом говорится в консультативном документе регуляторной политики Министерства энергетики к проекту Закона РК «Об использовании альтернативных источников энергии», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно документу, в Казахстане существует ряд проблем в сфере энергетики, это: невысокая доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии и тепловой энергии, отсутствие благоприятных условий для развития альтернативных источников энергии, а также отсутствие законодательного регулирования развития деятельности с использованием альтернативных источников энергии на государственном уровне.

    В связи с чем, предлагаются следующие пути решения описанных проблем:

    • Стимулирование бизнес-сообщества в целях использования альтернативных источников энергии. Отмечается, что доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии будет составлять 12,5% от общего объема производства к 2029 году.
    • Распространение преференций, предусмотренных законом о ВИЭ для всех видов для альтернативных источников энергии к 2026 году.
    • Определение атомной энергии в качестве альтернативного безуглеродного источника энергии на законодательном уровне.
    • Создание условий для производства водорода в РК, что приведет к привлечению инвестиций до 5 трлн тенге к 2040 году.

    Ожидается, что Казахстан, в случае законодательного регулирования этого вопроса и одобрения на общенациональном референдуме вопроса о строительстве АЭС, вложит в этот объект 10-12 млрд долларов.

    Документ будет находиться на общественном обсуждении до 27 июля.

    Теги:
    Казахстан АЭС
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!