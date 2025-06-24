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    16:52, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    В Таразе двое сотрудников ДКНБ погибли в ДТП

    В аварии также пострадали четверо гражданских — у них травмы различной степени тяжести, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    Официально гибель сотрудников пока не подтвердили, однако друзья и близкие в социальных сетях не просто выражают соболезнования, но и рассказывают, что уже состоялись погребальные церемонии.

    Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье. Компания молодых людей отдыхала на даче, а на обратном пути попала в аварию.

    Автомобиль с сотрудниками ДКНБ Жамбылской области двигался по второстепенной дороге от массива Шолдала на север, в сторону села Бектобе. Навстречу, по главной дороге от города в направлении села Айша биби, ехал внедорожник, с которым и произошло столкновение.

    От полученных травм молодой сотрудник ДКНБ скончался на месте. Его коллегу доставили в больницу с тяжелыми травмами, но он умер на следующий день.

    Также были госпитализированы два пассажира одной из машин, а также водитель и пассажир другой — все с травмами различной степени тяжести.

    Полиция начала расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Ранее мы рассказывали, что пять человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек

    Жесткое ДТП произошло в Алматы: один человек погиб, трое пострадали.

    Теги:
    ДТП Жамбылская область Тараз Происшествия
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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