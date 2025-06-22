Пять человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек

По информации полиции авария произошла 21 июня около 13:00 на 135-м километре трассы.

- По предварительным данным, 42-летний водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с Toyota Highlander, а затем — с прицепом грузовика DAF. В результате на месте погибли четверо пассажиров Mitsubishi Pajero и один пассажир Toyota Highlander. Остальные участники ДТП получили различные травмы и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные действия, — пояснили в ДП.