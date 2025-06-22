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    23:30, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Пять человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек

    В Алматинской области произошло смертельное ДТП, передает агентство Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    По информации полиции авария произошла 21 июня около 13:00 на 135-м километре трассы.

    - По предварительным данным, 42-летний водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с Toyota Highlander, а затем — с прицепом грузовика DAF. В результате на месте погибли четверо пассажиров Mitsubishi Pajero и один пассажир Toyota Highlander. Остальные участники ДТП получили различные травмы и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные действия, — пояснили в ДП.

    Теги:
    ДТП Регионы Алматинская область Происшествия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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