    21:18, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Талгаре перевернулась скорая помощь после столкновения с авто

    В Талгарском районе Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: акимат Астаны

    По информации ГКП "Областная станция скорой медицинской помощи Алматинской области", инцидент произошел утром 6 сентября 2025 года. Машина экстренной службы, следуя на вызов, столкнулась с автомобилем Lexus RX 300 и перевернулась.

    – В результате происшествия легкие травмы получил водитель бригады, медицинский работник и водитель второго автомобиля доставлены в Талгарскую центральную районную больницу для обследования, – сообщили в станции скорой помощи.

    Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области.

    – По предварительным данным, водитель спецтранспорта, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с другим автомобилем. По данному факту возбуждено административное делопроизводство, – уточнили в ДП региона.

    Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Талгарге неизвестный застрелил мужчину. После совершенного преступления он похитил малолетнего ребенка и скрылся. Позже спецназ освободил ребенка, и подозреваемого задержали.

    Теги:
    Талгар ДТП Алматинская область Скорая помощь
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
