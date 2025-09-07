В Талгаре перевернулась скорая помощь после столкновения с авто

По информации ГКП "Областная станция скорой медицинской помощи Алматинской области", инцидент произошел утром 6 сентября 2025 года. Машина экстренной службы, следуя на вызов, столкнулась с автомобилем Lexus RX 300 и перевернулась.

– В результате происшествия легкие травмы получил водитель бригады, медицинский работник и водитель второго автомобиля доставлены в Талгарскую центральную районную больницу для обследования, – сообщили в станции скорой помощи.

Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области.

– По предварительным данным, водитель спецтранспорта, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с другим автомобилем. По данному факту возбуждено административное делопроизводство, – уточнили в ДП региона.

