    10:40, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Таджикистане сошел гигантский ледник

    Гигантский кусок льда откололся от ледника в Таджикабадском районе Таджикистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    сход ледника, ледник
    Фото «Азия Плюс». Пик Исмоили Сомони, где находится ледник.

    — 25 октября 2025 года было зафиксировано движение и отделение крупной части ледника Дехдал в Таджикабадском районе. Масса льда значительных размеров (до 1500 м в длину и 50 м в высоту) сдвинулась вниз. Основной причиной данного явления стало повышение температуры атмосферного воздуха и отсутствие осадков в течение продолжительного времени. Эти условия способствовали интенсивному таянию ледника и изменению водного баланса, — пояснили в Агентстве по гидрометеорологии РТ.

    По данным таджикских властей, сход льда не привел к жертвам и ущербу. Однако эксперты утверждают, что из-за обильных дождей и новых возможных отколов, для некоторых населенных пунктов существует риск подтоплений и оползней.

    В Таджикистане насчитывается более 14 000 ледников. Большие и малые ледниками является основным источником воды в Центральной Азии, но за последние 30 лет более 1000 ледников полностью исчезли из-за глобального потепления.

    Ранее сообщалось, что в Таджикистане обнаружили древний город.

    Таджикистан Происшествия Мировые новости
