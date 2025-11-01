В Таджикистане сошел гигантский ледник

— 25 октября 2025 года было зафиксировано движение и отделение крупной части ледника Дехдал в Таджикабадском районе. Масса льда значительных размеров (до 1500 м в длину и 50 м в высоту) сдвинулась вниз. Основной причиной данного явления стало повышение температуры атмосферного воздуха и отсутствие осадков в течение продолжительного времени. Эти условия способствовали интенсивному таянию ледника и изменению водного баланса, — пояснили в Агентстве по гидрометеорологии РТ.

По данным таджикских властей, сход льда не привел к жертвам и ущербу. Однако эксперты утверждают, что из-за обильных дождей и новых возможных отколов, для некоторых населенных пунктов существует риск подтоплений и оползней.

В Таджикистане насчитывается более 14 000 ледников. Большие и малые ледниками является основным источником воды в Центральной Азии, но за последние 30 лет более 1000 ледников полностью исчезли из-за глобального потепления.

