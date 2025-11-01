В Таджикистане обнаружили древний город

По данным Агентства по охране историко-культурного наследия РТ, найденное поселение Андичарог является частью Древнего Хуттала - средневекового княжества, процветавшего в VII -XVI веках нашей эры на территории нынешнего Таджикистана.

- Центральная площадь этого поселения составляет 14 гектаров, и за время раскопок мы обнаружили более 100 археологических находок, представляющих нумизматическое наследие, керамику, резьбу по дереву и кузнечное дело. На этой территории обнаружено множество следов земледелия, такие как ручные и водяные жернова, - пояснил директор агентства Шерали Ходжазода.