    23:00, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Таджикистане обнаружили древний город

    В Хатлонской области Таджикистана археологи обнаружили древний город с ценными артефактами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Таджикистане обнаружили древний город
    Фото: meros.tj

    По данным Агентства по охране историко-культурного наследия РТ, найденное поселение Андичарог является частью Древнего Хуттала - средневекового княжества, процветавшего в VII -XVI веках нашей эры на территории нынешнего Таджикистана.

    В Таджикистане обнаружили древний город
    Фото: meros.tj

    - Центральная площадь этого поселения составляет 14 гектаров, и за время раскопок мы обнаружили более 100 археологических находок, представляющих нумизматическое наследие, керамику, резьбу по дереву и кузнечное дело. На этой территории обнаружено множество следов земледелия, такие как ручные и водяные жернова, - пояснил директор агентства Шерали Ходжазода.

    Ранее сообщалось, что российские палеонтологи обнаружили в Таджикистане фрагмент черепа утконосого динозавра.

    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
