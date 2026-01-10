В Таджикистане приостановлена продажа детского питания NAN

По данным Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции РТ, указанная продукция не соответствует требованиям нормативных документов. В связи с этим ее реализация прекращена, а товар подлежит изъятию из оборота.

Гражданам рекомендовано не использовать данную продукцию, а в случае приобретения — вернуть ее по месту покупки.

В настоящее время сотрудники Торговой инспекции Таджикстандарта совместно с представителями компании-импортера проводят необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что Nestlе отзывает ограниченное количество детского питания в Казахстане.