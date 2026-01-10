РУ
    19:09, 09 Январь 2026 | GMT +5

    В Таджикистане приостановлена продажа детского питания NAN

    На территории Таджикистана запрещены продажа и использование детского питания под торговой маркой NAN производства компании Nestle, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на НИАТ «Ховар».

    Фото: Ховар

    По данным Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции РТ, указанная продукция не соответствует требованиям нормативных документов. В связи с этим ее реализация прекращена, а товар подлежит изъятию из оборота.

    Гражданам рекомендовано не использовать данную продукцию, а в случае приобретения — вернуть ее по месту покупки.

    В настоящее время сотрудники Торговой инспекции Таджикстандарта совместно с представителями компании-импортера проводят необходимые мероприятия.

    Ранее сообщалось, что Nestlе отзывает ограниченное количество детского питания в Казахстане.

