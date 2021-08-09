В связи с пожаром в Арыси специалисты произвели внеплановый отбор проб воздуха

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - По причине возгорания груза с желтым фосфором на платформе станции Арысь, лаборатория мониторинга филиала РГП Казгидромет по Туркестанской области выехала в город Арысь для выполнения внепланового отбора и анализа проб атмосферного воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Микрорайон Наурыз, где произошел пожар, расположен в юго-западной части города, на окраине. Население составляет 1700 человек, 340 домов. Измерения концентраций загрязняющих веществ выполнялись по взвешенным веществам, диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода, сероводороду, формальдегиду и аммиаку на шести точках.

Точка №1: ул.Казыбек би, Центральная площадь (в районе ж/д вокзала).

Точка №2: ул.Оркендеу, мкр. Наурыз, время отбора 14ч:15 минут.

Точка №3: Северная часть города.

Точка №4:средняя школа им.Е. Молдабаева, ул. Мадалиева.

Точка №5:возле центральной районной больницы, ул.Жумабаева.

Точка №6:возле районного акимата, ул.Еркобек.

По результатам измерений превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружено. Уровень радиационного фона также в пределах нормы.

Желтый фосфор – очень ядовитое (ПДК в воздухе 0,0005 мг/м3), огнеопасное кристаллическое вещество от светло-желтого до темно-бурого цвета. В воде не растворяется, на воздухе легко окисляется и самовоспламеняется.

Как сообщалось, 6 августа в 16:25 на железнодорожном вокзале «Арыс» города Арысь поступило сообщение о пожаре в контейнере грузового поезда. В двух контейнерах находилось ядовитое вещество «желтый фосфор», загруженное в 54 цистерны. Данный поезд направлялся из Жамбылской области в Россию.

Силами АО НК «КТЖ» вагоны были отцеплены и отбуксированы в безопасное место. «В 17:50 на месте происшествия был сформирован оперативный штаб. Представителями местного акимата из микрорайона Наурыз эвакуировано 1700 человек. Из них 1050 человек размещены в домах родственников, 650 человек размещены в 4 временно открытых эвакуационных пунктах. В связи с инцидентом ДЧС Туркестанской области запустил горячую линию.

На тушении пожара работали 291 человек, 42 единицы техники и пожарный поезд. Пожар полностью потушен в 21:55.







