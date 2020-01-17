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В столице построят новое здание для Центра судебных экспертиз

17 Января 2020 13:18
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В столице построят новое здание для Центра судебных экспертиз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице построят новое современное здание для Центра судебных экспертиз. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге после расширенного заседания коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава Минюста отметил, что строительство зданий для институтов судебных экспертиз планируется в различных регионах.

«Мы исходим из того, что вопросы, в первую очередь, моргов, это не только вопросы судебной экспертизы, это в какой-то степени даже социальные вопросы. Поэтому мы обязательно должны сотрудничать с местными исполнительными органами, с акимами. Неоднократно обращался к акимам, надо отдать должное - многие акимы поддерживают. В зависимости от возможности своих бюджетов они запланировали соответствующие работы. Например, в ЗКО дают новое здание, его ремонтируют, в Атырау тоже аналогичная работа проводится, в Актобе проектно-сметную документацию уже сделали, в Алматы тоже», - сказал Марат Бекетаев.

Отдельно министр затронул вопрос строительства такого здания в городе Нур-Султан.

«Столица есть столица, для столицы планируется начать строительство уже в 2020 году. Эту работу надо делать правильно... Есть процедуры, должны разработать ПСД, обосновать сумму и только потом ее выделяют. В зависимости от области численность населения и потребность разная. Для столицы - полтора млрд тенге на строительство (предусмотрено – прим. авт.). ПСД разработана по современным стандартам, естественно, там будут не только морги, но и другие службы судебных экспертиз. То есть если к этому вопросу подходить, надо подходить к нему правильно и разместить всех судебных экспертов в одном месте. Это удобно и для правоохранительных органов. То есть следователи будут направлять постановления, вещественные доказательства привозить именно в одно здание. Строительство в столице планируется завершить в 2021 году», - уточнил Марат Бекетаев.

Глава Минюста добавил, что здание будет включать в себя множество специализированных помещений. К примеру, в нем предполагается обустройство тира для баллистической экспертизы.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство, Минюст,
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Серик Сабеков

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