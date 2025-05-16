В Стамбуле стартовала трехсторонняя встреча Турция-США-Украина

В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле началась трехсторонняя встреча делегаций Турции, США и Украины.

Делегацию США возглавляет госсекретарь Марко Рубио. В американскую делегацию входят также посол США в Анкаре Том Барак и спецпредставитель президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

В украинскую делегацию входят руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Усилия по урегулированию конфликта в Украине

С начала конфликта между РФ и Украиной в 2022 году стороны предприняли несколько попыток урегулирования.

Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси — 28 февраля в Гомеле, а 3 и 7 марта в Бресте, однако договориться по ключевым вопросам не удалось.

10 марта 2022 года на полях Дипфорума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины, но она не принесла прогресса.

Более значимой стала встреча 29 марта в стамбульском дворце Долмабахче, где украинская делегация представила российской стороне проект возможного соглашения и список стран-гарантов. Однако 17 мая Украина официально приостановила переговоры, а 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал решение СНБО о невозможности вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Несмотря на дипломатический тупик, 22 июля 2022 года в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции была достигнута договоренность о Черноморской зерновой инициативе.

18 марта после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Путиным российская сторона поддержала идею взаимного отказа от ударов по энергетической инфраструктуре, на следующий день президент Зеленский дал согласие на аналогичные меры.

В ночь на 11 мая 2025 года президент Путин выступил с заявлением, в котором предложил провести прямые переговоры без предварительных условий с Украиной в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность организовать встречу.

Трамп поддержал предложение российского коллеги о возобновлении прямых переговоров с Украиной, а Зеленский подтвердил участие в переговорах, назначенных на 15 мая в Стамбуле.

В первый день Стамбульских мирных переговоров, 15 мая прямая встреча делегаций РФ и Украины не состоялись.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил журналистам у здания Генконсульства РФ в Стамбуле, что задача прямых контактов с Киевом — установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта. Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на мирных переговорах в Стамбуле и рассматривает эту встречу как продолжение мирных переговоров, которые проходили в 2022 году, отметил Мединский.

Президент Украины Зеленский заявил на пресс-конференции в Анкаре, что из уважения к президенту Турции Эрдогану отправил в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Вечером переговоры с российской делегацией во главе с помощником президента Владимиром Мединским провел глава МИД Турции Хакан Фидан.

На 16 мая запланированы две трехсторонние встречи во дворце Долмабахче: в 10:45 по местному времени ожидаются переговоры Турции, США и Украины, а в 12:30 — встреча Турции, России и Украины.