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    11:43, 16 Май 2025 | GMT +5

    Хакан Фидан, Марко Рубио и делегации России и Украины встретятся 16 мая в Стамбуле

    Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 (по Москве, Стамбулу и Киеву) в Стамбуле, как сообщают СМИ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Хакан Фидан, Марко Рубио и делегации России и Украины встретятся 16 мая в Стамбуле
    Фото: Anadolu Ajansı

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с госсекретарем США Марко Рубио, украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и российская делегация во главе с советником президента России Владимира Путина Владимиром Мединским 16 мая соберутся в Стамбуле.

    Согласно информации, полученной из источников в Министерстве иностранных дел, министр Фидан, делегация США во главе с Рубио, украинская делегация во главе с Умеровым и российская делегация во главе с Мединским в пятницу, 16 мая будут находиться в Стамбуле.

    Источники также сообщили, что запланированная встреча между Фиданом и российской делегацией во главе с Мединским началась вечером 15 мая в офисе президента Долмабахче.

    11 мая президент России Путин выдвинул предложение возобновить прямые переговоры, прерванные 3 года назад, в Стамбуле 15 мая без предварительных условий и попросил президента Реджепа Тайипа Эрдогана организовать эту встречу.

    Украинская администрация отреагировала положительно, международное сообщество также приветствовало повестку дня мирных переговоров в Стамбуле.

    Теги:
    Турция Российско-украинский конфликт Переговоры Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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