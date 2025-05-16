Хакан Фидан, Марко Рубио и делегации России и Украины встретятся 16 мая в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с госсекретарем США Марко Рубио, украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и российская делегация во главе с советником президента России Владимира Путина Владимиром Мединским 16 мая соберутся в Стамбуле.

Согласно информации, полученной из источников в Министерстве иностранных дел, министр Фидан, делегация США во главе с Рубио, украинская делегация во главе с Умеровым и российская делегация во главе с Мединским в пятницу, 16 мая будут находиться в Стамбуле.

Источники также сообщили, что запланированная встреча между Фиданом и российской делегацией во главе с Мединским началась вечером 15 мая в офисе президента Долмабахче.

11 мая президент России Путин выдвинул предложение возобновить прямые переговоры, прерванные 3 года назад, в Стамбуле 15 мая без предварительных условий и попросил президента Реджепа Тайипа Эрдогана организовать эту встречу.

Украинская администрация отреагировала положительно, международное сообщество также приветствовало повестку дня мирных переговоров в Стамбуле.