Путин предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий
Это может произойти уже 15 мая в Стамбуле, заявил президент в Кремле. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Его выступление заняло около 20 минут и началось примерно в 1:30 по московскому времени.
— Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии, — заявил Путин, добавив, что теперь «мяч на стороне Украины».
Путин также дал понять, что Москва не готова согласиться на предложенное западными странами-союзниками Киева новое перемирие.
Ранее в субботу 10 мая лидеры США, Германии, Великобритании, Франции, Польши и Украины предложили Москве объявить 30-дневное перемирие, начиная с 12 мая. Оно стало бы продолжением объявленного ранее в одностороннем порядке Москвой трехдневного прекращения огня.
Киев пока не прокомментировал предложение российского президента.