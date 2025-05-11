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    07:30, 11 Май 2025 | GMT +5

    Путин предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий

    Это может произойти уже 15 мая в Стамбуле, заявил президент в Кремле. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Путин
    Фото: Михаил Синицын/ ТАСС

    Его выступление заняло около 20 минут и началось примерно в 1:30 по московскому времени.

    — Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии, — заявил Путин, добавив, что теперь «мяч на стороне Украины».

    Путин также дал понять, что Москва не готова согласиться на предложенное западными странами-союзниками Киева новое перемирие.

    Ранее в субботу 10 мая лидеры США, Германии, Великобритании, Франции, Польши и Украины предложили Москве объявить 30-дневное перемирие, начиная с 12 мая. Оно стало бы продолжением объявленного ранее в одностороннем порядке Москвой трехдневного прекращения огня.

    Киев пока не прокомментировал предложение российского президента.

    Теги:
    Украина Российско-украинский конфликт Владимир Путин ЕС Мировые новости Россия США
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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