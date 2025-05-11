Путин предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий

Его выступление заняло около 20 минут и началось примерно в 1:30 по московскому времени.

— Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии, — заявил Путин, добавив, что теперь «мяч на стороне Украины».

Путин также дал понять, что Москва не готова согласиться на предложенное западными странами-союзниками Киева новое перемирие.

Ранее в субботу 10 мая лидеры США, Германии, Великобритании, Франции, Польши и Украины предложили Москве объявить 30-дневное перемирие, начиная с 12 мая. Оно стало бы продолжением объявленного ранее в одностороннем порядке Москвой трехдневного прекращения огня.

Киев пока не прокомментировал предложение российского президента.