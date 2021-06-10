В стабфондах регионов запасы картофеля практически отсутствуют - Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В региональные стабфонды не был закуплен картофель в достаточном объеме. В то же время значительно вырос импорт картофеля. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бахыт Султанов отметил, что по картофелю, по данным Министерства сельского хозяйства, отечественное производство более чем на 108% обеспечивает внутреннее потребление.

«Объем товарного производства картофеля составляет всего 1,9 млн тонн, или 47% от валового сбора. Остальной объем товарном обороте практически не участвует, так как производится в личных подсобных хозяйствах населения. В прошлом году экспорт составил рекордное значение в размере 360 тысяч тонн. Таким образом, доля экспорта картофеля составляет 19% от объема его товарного производства, что приводит дефициту на полках наших магазинов. Соответственно, дефицит приводит к необходимости импорта картофеля в межсезонье. Эта ситуация повторяется из года в год, но ни Министерством сельского хозяйства, ни местными исполнительными органами не принимаются адекватные меры по устранению данной проблемы», - рассказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

По словам министра, только путем введения в прошлом году запрета на экспорт картофеля удалось стабилизировать цены. Также высокий экспорт в текущем году по низкой цене привел к сокращению запасов отечественной продукции в три раза с начала года.

«Для восполнения образовавшегося дисбаланса за этот же период было закуплено 28 тысяч тонн дорогого импортного картофеля по цене в три раза дороже отечественного картофеля. В целом за 4 месяца импорт картофеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 67 раз, а импортная цена с начала года выросла на 47%», - сообщил Бахыт Султанов.

«При этом акиматы не смогли удержать свой картофель на внутреннем рынке для обеспечения населения, хотя имеют все необходимые рычаги. В частности, не были выставлены «встречные обязательства» к производителям при субсидировании. В региональные стабфонды не был закуплен картофель в достаточном объеме, а также не в полной мере использованы такие рыночные механизмы как форвардный закуп и «оборотная схема». В стабфондах регионов запасы картофеля практически отсутствуют», - подчеркнул он.

Бахыт Султанов считает, что Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции в кратчайшие сроки нужно разработать прогнозные балансы производства и потребления продовольственных товаров. Это, по словам главы ведомства, позволит своевременно выявлять риски роста цен и своевременно вводить превентивные меры по стабилизации цен.

«Также уже сейчас Министерству сельского хозяйства необходимо в рамках субсидирования сельхозпроизводителей выставлять встречные обязательства по первоочередному обеспечению внутреннего рынка продукцией», - заявил Бахыт Султанов.



