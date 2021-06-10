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    10:59, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    В стабфондах регионов запасы картофеля практически отсутствуют - Бахыт Султанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В региональные стабфонды не был закуплен картофель в достаточном объеме. В то же время значительно вырос импорт картофеля. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бахыт Султанов отметил, что по картофелю, по данным Министерства сельского хозяйства, отечественное производство более чем на 108% обеспечивает внутреннее потребление.

    «Объем товарного производства картофеля составляет всего 1,9 млн тонн, или 47% от валового сбора. Остальной объем товарном обороте практически не участвует, так как производится в личных подсобных хозяйствах населения. В прошлом году экспорт составил рекордное значение в размере 360 тысяч тонн. Таким образом, доля экспорта картофеля составляет 19% от объема его товарного производства, что приводит дефициту на полках наших магазинов. Соответственно, дефицит приводит к необходимости импорта картофеля в межсезонье. Эта ситуация повторяется из года в год, но ни Министерством сельского хозяйства, ни местными исполнительными органами не принимаются адекватные меры по устранению данной проблемы», - рассказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

    По словам министра, только путем введения в прошлом году запрета на экспорт картофеля удалось стабилизировать цены. Также высокий экспорт в текущем году по низкой цене привел к сокращению запасов отечественной продукции в три раза с начала года.

    «Для восполнения образовавшегося дисбаланса за этот же период было закуплено 28 тысяч тонн дорогого импортного картофеля по цене в три раза дороже отечественного картофеля. В целом за 4 месяца импорт картофеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 67 раз, а импортная цена с начала года выросла на 47%», - сообщил Бахыт Султанов.

    «При этом акиматы не смогли удержать свой картофель на внутреннем рынке для обеспечения населения, хотя имеют все необходимые рычаги. В частности, не были выставлены «встречные обязательства» к производителям при субсидировании. В региональные стабфонды не был закуплен картофель в достаточном объеме, а также не в полной мере использованы такие рыночные механизмы как форвардный закуп и «оборотная схема». В стабфондах регионов запасы картофеля практически отсутствуют», - подчеркнул он.

    Бахыт Султанов считает, что Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции в кратчайшие сроки нужно разработать прогнозные балансы производства и потребления продовольственных товаров. Это, по словам главы ведомства, позволит своевременно выявлять риски роста цен и своевременно вводить превентивные меры по стабилизации цен.

    «Также уже сейчас Министерству сельского хозяйства необходимо в рамках субсидирования сельхозпроизводителей выставлять встречные обязательства по первоочередному обеспечению внутреннего рынка продукцией», - заявил Бахыт Султанов.



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    Правительство Сельское хозяйство Правительство РК Экономика
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