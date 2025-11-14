В США объявили о новой операции против наркокартелей

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале новой операции против наркокартелей в западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

— Эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать, — написал Хегсет в четверг, 13 ноября, в соцсети X.

Руководить операцией, по словам министра обороны Соединенных Штатов, будут созданная для этого специальная оперативная группа и Южное командование ВС США (Southcom). Ранее Southcom получил в свое распоряжение авианосец Gerald R. Ford. Он присоединится к другим военным кораблям, атомной подводной лодке и самолетам, базирующимся в Пуэрто-Рико.

С начала сентября американские корабли регулярно наносят удары по находящимся в международных водах судам, которые Вашингтон подозревает в связях с венесуэльскими наркокартелями. Одновременно США разместили у берегов Венесуэлы группу кораблей, обосновав это борьбой с наркоторговцами, и дислоцировали истребители на Пуэрто-Рико.

Ранее американская авианосная ударная группа «USS Gerald R. Ford» прибыла в Карибское море в рамках кампании администрации Трампа против наркокартелей.