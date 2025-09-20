РУ
    02:32, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В СКО завершена проверка в отношении спортшколы-интерната

    В специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва Северо-Казахстанской области проведена проверка по обращению матери ученика, передает корреспондент агентства Kazinform.

    буллинг
    Фото: Pixabay

    Напомним, Маржан Тажимуратова заявила, что её сына, ученика 7 класса, подвергали буллингу со стороны восьмиклассников, причинив ему телесные повреждения.

    По данным управления физической культуры и спорта СКО, администрация школы не оставила ситуацию без внимания, оперативно провела внутреннее служебное расследование и обратилась в правоохранительные органы для всестороннего выяснения обстоятельств.

    В ходе сбора материалов установлено, что между учеником 7 класса К. Ж., принятым в школу-интернат в этом году, и несколькими восьмиклассниками, проживающими в общежитии, произошёл бытовой конфликт. Все дети занимаются в секции вольной борьбы.

    По итогам проверки правоохранительные органы составили административный протокол в отношении администрации учреждения по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, обеспечению его прав и безопасности».

    — В результате расследования факты систематического буллинга, вымогательства денег или угроз подтверждены не были. Однако учреждение предприняло ряд профилактических и организационных мер, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем, — говорится в ответе управления физической культуры и спорта СКО.

    Ранее сообщалось, что антибуллинговые программы во всех школах Казахстана заработают с сентября.

    Данагуль Карбаева
    Автор
