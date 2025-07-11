Антибуллинговые программы во всех школах Казахстана заработают с сентября

— Пилотные программы по противодействию буллингу KiVa (в 110 школах) и Досбол (в 40 школах) внедрены в учебный процесс. С сентября 2025 года планируется их внедрение во всех школах страны. В мае 2024–2025 годов мониторинг KiVa показал снижение доли детей, подвергшихся буллингу, с 3% до 2,1%, а доли детей, допускавших буллинг — с 2% до 1,7%, — сообщил заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев в ответе на депзапрос.

С октября 2023 года работает контакт-центр «111» по вопросам защиты прав семьи, женщин и детей. Во всех школах размещены QR-коды для анонимного сообщения о фактах насилия.

По его данным, с 1 января по 29 мая 2025 года поступило 87 036 обращений от детей. Совместно с госорганами оказана помощь:

психологическая — 2376 детям;

социальная — 625;

юридическая — 635;

по другим вопросам — более 83 400 консультаций.

Ермек Кошербаев также отметил, что совместно с министерствами просвещения, культуры и информации, цифрового развития, а также родительскими сообществами и педагогами приняты меры по ограничению доступа несовершеннолетних к незаконному контенту через мобильное приложение «Родительский контроль».

Разработан и внесён в Парламент проект Закона «О профилактике правонарушений», который охватывает вопросы внедрения новой системы профилактики, раннего выявления рисков, внутришкольного сопровождения и другие аспекты.

Ранее мы писали о номере 111: на что жалуются женщины и дети Казахстана.