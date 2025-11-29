В СКО в селе Шаховское погибли около 7 тысяч птиц

Жанат Габбасов занимается птицеводством уже 9 лет. В этом году он взял кредит в 5,5 млн тенге на покупку гусят.

— У птицы сначала начинается понос, потом она перестает есть и пить. Затем погибает в течение суток. По нашему мнению, это птичий грипп, — говорит Жанат Габбасов.

Специалисты местной ветеринарной станции заявили, что согласно лабораторному заключению птицы погибли от пастереллёза. Однако жители с этим не согласны и провели независимую экспертизу.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

— Мы отправили образец сдохшего гуся в Алматинский научно-производственный центр микробиологии и вирусологии. Оттуда пришло заключение независимой экспертизы, где говорится, что обнаружен высокопатогенный птичий грипп H5N1. Но наша ветеринарная служба с этим не согласна. По их словам, птицы погибли от пастереллёза. Акимат и другие органы также отказываются принимать результаты независимой экспертизы. Мы были на приеме у первого замакима области Марата Тасмаганбетова. Он сказал: «Если это пастереллёз, мы компенсируем 50% ущерба». Но не сказал, когда и каким образом это будет выплачено. Никаких документов нам не выдают. Мы с этим не согласны. Во-первых, пастереллёз это заболевание, за которое компенсация не выплачивается. Поэтому на наш взгляд, выплата 50% это незаконно. Мы понесли ущерб примерно на 10 млн тенге. На 2–3 дня падеж прекращался, но сейчас будто началась вторая волна, гуси снова начали болеть и умирать. Ситуация ухудшается, — рассказывает Жанат Габбасов.

Сейчас в селе Шаховское введены ограничительные меры.

Министерство сельского хозяйства РК дало разъяснение по сложившейся ситуации.

— Порядок отбора, транспортировки и исследования проб строго регулируется ветеринарно-санитарными нормами. Эти требования может выполнять только государственная ветеринарная служба. Ветеринарные лаборатории должны быть аккредитованы, а диагностика особо опасных заболеваний, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом, является государственной монополией. В связи с этим протокол исследования, выполненного жителями, не был принят в качестве официального доказательства. Для точного установления диагноза ветеринарная служба Кызылжарского района с 10 ноября по сегодняшний день несколько раз брала пробы крови и патологического материала и направляла их в областную ветеринарную лабораторию, и в Национальный референтный центр по ветеринарии в Астане. В этих учреждениях были проведены лабораторные исследования на высокопатогенный птичий грипп, пастереллёз, болезнь Ньюкасла и сальмонеллез. Но заболевании не выявили. Однако 26 ноября из Национального референтного центра по ветеринарии поступил положительный результат на пастереллёз, — сообщили в министерстве.

По словам специалистов, сейчас в селе Шаховское введены ограничительные меры в связи с пастереллёзом, чтобы предотвратить дальнейшую гибель птицы. Специалисты обходят дома, считают павших птиц и занимаются ее уничтожением. Проведена дезинфекция хозяйственных помещений.

— Чтобы мясо больной птицы не попадало на прилавки, главный ветеринарный инспектор Кызылжарского района официально запретил выдачу ветеринарных справок на вывоз мяса птицы, перьев и пуха из села Шаховское. Для предотвращения распространения заболевания во всех рынках Петропавловска закреплены ветеринарные инспекторы, — добавили в министерстве.

По данным специалистов, в этом году в Казахстане случаев «птичьего гриппа» не зарегистрировано.

