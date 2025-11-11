Причины массовой гибели домашней птицы пока не выявлены в Павлодарской области

Массовая гибель птицы охватила пять районов и была зарегистрирована в семи населенных пунктах. Специалисты взяли патологический материал с тушек погибших птиц и направили его на исследование в лабораторию. Первоначально существовало подозрение на распространение высокопатогенного птичьего гриппа. Однако лабораторные исследования, проведённые в Астане, не подтвердили этот диагноз.

— Областная ветеринарная служба взяла патологические материалы у домашней птицы и направила их в лабораторию в Астане. Мы предположили возможность заражения птичьим гриппом и отправили образцы на анализ, однако это не подтвердилось. В настоящее время причины заболевания все еще выясняются. Известно, что в период массовой гибели домашней птицы начался перелет диких птиц в теплые края. Не исключено, что инфекция могла быть занесена именно ими. Специалисты Республиканской лаборатории также прибыли на место и взяли патологический материал у погибших диких птиц, который сейчас находится на исследовании, — сообщил руководитель областного управления ветеринарии Асылтас Тлеубаев.

По словам специалистов, если бы столичная лаборатория подтвердила диагноз «высокопатогенный птичий грипп», убытки возмещались бы за счет средств республиканского бюджета. В связи с этим вопрос компенсации на данный момент остается нерешенным. В указанных семи селах общее количество погибшей домашней птицы составило 2484 головы.

Напомним, в Павлодарской области от неизвестного заболевания погибли около полутора тысяч домашних птиц. В Северо-Казахстанской области также массово гибнут домашние птицы от неизвестного заболевания.