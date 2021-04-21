В СКО идет реконструкция здания для завода по сборке сельхозтехники

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, как продвигается реализация проекта по сборке сельхозтехники всемирно известного бренда на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона подчеркнул, что этот проект важен и для области, и для страны. С его запуском регион получит высокорентабельное производство по сборке сельхозтехники. Ожидается, что стоимость собранных комбайнов и тракторов CLAAS и посевных комплексов Horsch будет до 50% ниже рыночной.

«Наши аграрии смогут приобрести технику по доступной цене и обновить свой парк. Сейчас идет реконструкция здания под предприятие по сборке сельскохозяйственной техники. Сегодня с проектным координатором компании CLAAS Вальдемаром Приб проинспектировали ход реализации совместного проекта. Он уже неделю находится здесь, координирует работу проектировщиков и строителей. В июне завершатся все строительные и ремонтные работы. Будет создано до 100 постоянных рабочих мест. Сейчас немецкий концерн занимается подбором и подготовкой специалистов», – написал на своей странице в социальной сети К. Аксакалов.

Аким области добавил, что заводы компании расположены в Германии, Франции, США, Китае, России, Венгрии и Узбекистане. Восьмой завод откроется в Казахстане, на территории Северо-Казахстанской области. К. Аксакалов подчеркнул, что «это результат долгих, но успешных переговоров с немецкими коллегами».

Переговоры с концерном длились с августа 2017-го года. В августе прошлого года К. Аксакалов сообщил о подписании соглашения между Министерством

индустрии и инфраструктурного развития РК и немецким концерном CLAAS.





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