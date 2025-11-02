В СКО 22-летний парень подозревается в убийстве предпринимателя
В селе Докучаево Северо-Казахстанской области молодого человека подозревают в убийстве своего работодателя, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел 31 октября. 22-летний житель села пришел к местному фермеру и потребовал зарплату. Между ними возник конфликт, в ходе которого парень застрелил мужчину.
По данным пресс-службы департамента полиции СКО, подозреваемый задержан.
— По факту гибели 52-летнего мужчины начато досудебное расследование. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Остальная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, — сообщили в пресс-службе.
