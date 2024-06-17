В СКО 20-летнего рабочего накрыло землей во время прокладки водопровода

В Северо-Казахстанской области зарегистрировали очередной факт производственной травмы. 20-летнего рабочего накрыло землей во время прокладки водопровода, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, из-за обвала грунта молодой человек получил многочисленные травмы.

- На место выехала бригада врачей в составе реаниматолога, травматолога, медсестры. Пострадавшего доставили в приемный покой Акжарской районной больницы 11 июня в тяжелом состоянии. На следующий день санавиацией доставили в многопрофильную областную больницу. Пациент на аппарате ИВЛ, в медикаментозном сне. Состояние остаётся тяжёлым, стабильным. Проводятся дополнительные исследования в динамике, продолжается весь комплекс лечебных мероприятий, - сообщили в пресс-службе.

После осмотра консилиумом врачей пострадавшему выставили диагноз: «Политравма. Травматический шок 2 -3 степени. Сдавление грудной клетки. Ушиб легких. Подкожная эмфизема справа. Гипоксия головного мозга. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Субарахноидальное кровоизлияние мозга? Пневмония? Травма левого уха, контузия».

В пресс-службе департамента полиции добавили, что досудебное расследование проводится по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Идут следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, в начале июня погиб в регионе погиб 22-летний рабочий, его тоже засыпало землей на стройплощадке. На прошлой неделе 50-летний мужчина лишился кисти руки на рабочем месте.