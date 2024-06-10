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    17:50, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Молодого человека насмерть засыпало землёй на стройке в СКО

    больница
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Петропавловске, на строительной площадке, погиб 22-летний парень, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции, трагедия произошла 3 июня. Петропавловец поступил в больницу со множественными телесными повреждениями, которые он получил в результате падения на него твердого грунта.

    В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что пострадавшего доставили вечером, сразу же взяли на операцию, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Он умер во время операции.

    - Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по нарушению правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, - добавили в пресс-службе департамента полиции.

    Теги:
    Здравоохранение Петропавловск Полицейские Полиция Строительство Происшествия
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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