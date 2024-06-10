Молодого человека насмерть засыпало землёй на стройке в СКО

В Петропавловске, на строительной площадке, погиб 22-летний парень, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, трагедия произошла 3 июня. Петропавловец поступил в больницу со множественными телесными повреждениями, которые он получил в результате падения на него твердого грунта.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что пострадавшего доставили вечером, сразу же взяли на операцию, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Он умер во время операции.