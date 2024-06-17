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    07:32, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Кисть оторвало 50-летнему мужчине на производстве в СКО

    травматологический пункт
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    В Северо-Казахстанской области мужчина получил травму на производстве и лишился кисти, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В пресс-службу управления здравоохранения сообщили, что несчастный случай произошел в районе М. Жумабаева.

    В районную больницу 50-летнего пострадавшего доставила фельдшер с диагнозом «полная травматическая ампутация правой кисти с размозжением мягких и костных тканей, сухожилий. Травматический шок 1-2 степени. Травма на работе». У мужчины — болевой шок и кровотечение. Кисть его правой руки осталась в шнеке, подающем зерно.

    Врачи провели первичную хирургическую обработку раны, формирование культи лучезапястного сустава. Травматический шок купировали. Состояние пациента стабильное, средней степени тяжести.

    О случившемся сообщили в государственную инспекцию труда.

    На прошлой неделе в регионе уже зарегистрировали несчастный случай на производстве. Рабочего на стройке насмерть засыпало землей. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Производство Производственный травматизм
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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