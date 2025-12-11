В Швейцарии избрали президента на 2026 год

По данным портала Swissinfo, в среду министр от Швейцарской народной партии был избран президентом на 2026 год, получив 203 голоса из 210 действительных бюллетеней, что является рекордом с начала века.

Министр от Радикально-либеральной партии Игнацио Кассис был избран вице-президентом, получив 144 голоса из 190 действительных бюллетеней.

66-летний Пармелен вступит в должность в следующем году, сменив на этом посту радикально-либеральную представительницу от кантона Санкт-Галлен Карин Келлер-Саттер. Это будет второй срок на посту президента для политика из кантона Во.

Голосование за президента Швейцарии состоялось в парламенте. Пармелен сыграл ключевую роль в переговорах с США о снижении тарифов.

В отличие от большинства стран, президент Швейцарии не имеет реальных полномочий – их осуществляет от имени всей страны коллективный орган, Федеральный совет (аналог правительства). Каждый из его семи членов становится президентом на год на ротационной основе.

Помимо формального представительства Швейцарии за рубежом, президент председательствует на заседаниях Федерального совета и выступает посредником в случае споров.

