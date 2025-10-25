РУ
    15:57, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Шымкенте в честь Дня Республики торжественно подняли Государственный флаг

    В Шымкенте состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная к 25 октября — Дню Республики и 35-летию принятия Декларации о государственном суверенитете, передает агентство Kazinform.

    Фото: УВП города Шымкент

    Мероприятие прошло на площади флагштока в микрорайоне Шымсити и стало одним из ключевых событий праздничной программы, символизирующих независимость, единство и гордость за страну.

    Церемония началась с исполнения Государственного гимна Республики Казахстан. В этот момент голубое знамя — символ свободы и мира — величественно взмыло над площадью, олицетворяя силу и сплоченность казахстанского народа.

    Фото: УВП города Шымкент

    В мероприятии приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, представители интеллигенции, депутаты, государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, молодежь, волонтеры и жители города.

    Выступающие отметили, что День Республики — это праздник, символизирующий вековое стремление народа Казахстана к независимости и свободе. Принятая в 1990 году Декларация о государственном суверенитете стала отправной точкой в истории становления современной казахстанской государственности.

    Фото: УВП города Шымкент

    Во время церемонии шымкентские артисты исполнили патриотические композиции, прославляющие государственные символы и национальные ценности. Атмосфера праздника была наполнена чувством гордости, единства и уважения к истории страны.

    Особое впечатление произвел патриотический марш, в котором приняли участие более 300 активных молодых горожан, державших в руках Государственный флаг. Шествие стартовало у памятника Бәйдібек би, прошло по проспекту Бәйдібек би и завершилось у площади флагштока, где состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага.

    Фото: УВП города Шымкент

    Торжественное поднятие Государственного флага стало ярким подтверждением высокого патриотического духа и верности идеалам независимости. Голубое знамя, развевающееся над Шымкентом, символизирует уверенность в светлом будущем Казахстана и нерушимое единство его народа.

    Фото: УВП города Шымкент

    Отметим, что ранее во дворце «Қызғалдақ» сарайы в Шымкенте прошло торжественное мероприятие «Қыран елім — Қазақстаным», посвящённое Дню Республики и 35-летию принятия Декларации о государственном суверенитете.

    Во время церемонии аким города Габит Сыздыкбеков поздравил жителей Шымкента с Национальным праздником и вручил государственные и отраслевые награды гражданам, внёсшим значительный вклад в развитие страны.

    — От всей души поздравляю вас с нашим Национальным праздником — Днём Республики! Это особый день, когда был заложен фундамент нашего государства и определён путь независимого Казахстана. Сегодня мы также отмечаем 35-летие Декларации о государственном суверенитете. В настоящее время, по инициативе Президента Касым-Жомарта Кемеловича Токаева, в стране проходит этап политического и экономического обновления, — отметил аким города.

    В ходе мероприятия труд более 40 граждан, внесших весомый вклад в развитие региона и страны, был отмечен государственными наградами. Им вручены ордена «Парасат», «Құрмет», «Еңбек Даңқы» III степени, а также медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат».

