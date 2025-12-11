В Шымкенте решена проблема с трехсменными школами

По словам акима, в городе полностью решена проблема трехсменных школ. В рамках национального проекта «Школы будущего», инициированного Президентом, были построены и полностью введены в эксплуатацию 12 новых школ на 17 300 мест.

— В этом году за счет бюджета велось строительство восьми школ на 4 145 мест. Среди них — дополнительный корпус на 575 мест для школы № 50 и школа на 1 200 мест в микрорайоне Тельман, которые введены в эксплуатацию. За счет местного бюджета проведен капитальный ремонт в 10 школах и детском саду № 97, — сообщил он.

По решению Главы государства Касым-Жомарта Токаева президентская резиденция в Шымкенте будет преобразована в оздоровительный лагерь для детей. В настоящее время объект передан на баланс управления образования и оснащается необходимой мебелью.

Фото: СЦК

Кроме того, по словам акима, в рамках выполнения поручений, обозначенных в Послании Президента в этом году, в Шымкенте внедрено несколько новых проектов по цифровизации системы образования.

В частности, системы видеонаблюдения всех школ города подключены к оперативному управлению департамента полиции. Новая система позволяет контролировать безопасность в школах, предотвращать пожары и случаи буллинга, а также отслеживать посещаемость учащихся и повышать эффективность управления.

Также аким сообщил, что внедрена цифровая система контроля бесплатного питания школьников, благодаря которой за два месяца было сэкономлено 460 млн тенге бюджетных средств.

Кроме того, аким города отметил, что в сфере дополнительного образования по принципу «один ребенок — одно место» внедрена единая ваучерная система распределения творческих и спортивных кружков. Эта система повысила качество кружков, усилила контроль и позволила сэкономить 1,8 млрд тенге бюджетных средств.

— С целью обеспечения прозрачности в сфере образования и снижения коррупционных рисков внедряется система контроля процессов финансирования всех информационных платформ, — сказал он.

