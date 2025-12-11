Шымкент вошел в лидеры страны по макроэкономическому росту

По словам Габита Сыздыкбекова, объем торговли вырос на 24,6%, связи — на 18,3%, промышленное производство — на 14,7%, строительные работы — на 7%, инвестиции — на 4,7%, а также введено в эксплуатацию 982 тыс. кв. м жилья.

Кроме того, по его словам, драйвером роста экономики стал сектор обрабатывающей промышленности: объем произведенной продукции в этом секторе увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние три года в промышленности было реализовано 40 проектов стоимостью 150 млрд тенге, создавших более 2,5 тысячи рабочих мест.

— В мегаполисе для привлечения инвесторов и создания постоянных рабочих мест ведется строительство двух новых производственных зон и расширение трех зон. В этих зонах реализуются 300 инвестиционных проектов общей стоимостью 900 млрд тенге, в рамках которых будет создано около 13 тысяч рабочих мест, — сказал Габит Сыздыкбеков.

Глава региона сообщил, что в связи с ростом спроса и увеличением экспорта алюминиевых банок, производимых компанией QazAlpack, запущена вторая очередь проекта стоимостью 30 млрд тенге. Завод выпускает 2,2 млрд алюминиевых банок в год. Также он отметил, что на предприятии создано 112 тысяч постоянных рабочих мест.

Кроме того, компания Sauran Bricks ввела в эксплуатацию завод по производству автоклавного газобетона стоимостью 7,8 млрд тенге. Завод производит 300 тысяч кубометров газобетона в год. На предприятии создано около 100 постоянных рабочих мест.