    16:51, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Шымкенте поздравили спасателей с профессиональным праздником

    Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню спасателей, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    В Шымкенте поздравили спасателей с профессиональным праздником
    Фото: акимат Шымкента

    Как известно, ежегодно 19 октября в Казахстане отмечается профессиональный праздник — День спасателей. В этом году Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан исполняется 30 лет. Эта знаменательная дата стала важной вехой в истории становления и развития системы гражданской защиты страны.

    В Шымкенте поздравили спасателей с профессиональным праздником
    Фото: акимат Шымкента

    В честь юбилея аким города Габит Сыздыкбеков принял участие в праздничном мероприятии, поздравил сотрудников и ветеранов ведомства, внёсших значительный вклад в укрепление системы гражданской защиты. В рамках торжества он вручил отличившимся работникам благодарственные письма и ключи от специализированных автомобилей.

    В Шымкенте поздравили спасателей с профессиональным праздником
    Фото: акимат Шымкента

    — Ваш самоотверженный труд во имя безопасности страны и благополучия граждан — яркий пример мужества и верности Родине. Вы с честью выполняете свой долг, ежедневно рискуя жизнью ради спасения людей. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе, — подчеркнул Габит Сыздыкбеков.

    В Шымкенте поздравили спасателей с профессиональным праздником
    Фото: акимат Шымкента

    Кроме того, глава города ознакомился с выставкой современной пожарно-спасательной техники и оборудования, представленной подразделениями департамента по чрезвычайным ситуациям.

    Стоит отметить, сегодня в структуре городского департамента трудятся около тысячи сотрудников. Безопасность шымкентцев обеспечивают специалисты 10 пожарных частей и оперативно-спасательного отряда.

    Также в связи с расширением территории города ведётся системная работа по повышению уровня безопасности, строительству новых пожарных депо, а также созданию современных многофункциональных центров, объединяющих службы ЧС, скорой помощи и полиции.

    Кроме того, за последние годы были открыты испытательная пожарная лаборатория и медицинский центр, приобретено 43 единицы новой техники. Для повышения уровня подготовки спасателей обустроены спортивная площадка и тренировочные зоны.

