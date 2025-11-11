В Шымкенте на два дня перекроют дороги из-за ремонта

Из-за ремонтных работ на улице Елшибек Батыр движение транспорта временно будет ограничено.

* 11 ноября с 09:00 до 21:00 — участок между улицами Ш. Уалиханова и Желтоксан.

* 12 ноября с 09:00 до 21:00 — участок между улицей Желтоксан и проспектом Тауке хана.

— Просим водителей заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото: 2Gis

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области временно ограничили движение на участке трассы для всех видов транспортных средств для проведения ремонтно-восстановительных работ. В компании «КазАвтоЖол» указали альтернативный маршрут из Костаная в Тимирязевский район.





