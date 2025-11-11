РУ
    18:49, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Шымкенте на два дня перекроют дороги из-за ремонта

    Ограничения затронут участки между улицами Уалиханова, Желтоксан и проспектом Тауке хана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: 2Gis

    Из-за ремонтных работ на улице Елшибек Батыр движение транспорта временно будет ограничено.

    * 11 ноября с 09:00 до 21:00 — участок между улицами Ш. Уалиханова и Желтоксан.

    * 12 ноября с 09:00 до 21:00 — участок между улицей Желтоксан и проспектом Тауке хана.

    — Просим водителей заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    Фото: 2Gis

    Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области временно ограничили движение на участке трассы для всех видов транспортных средств для проведения ремонтно-восстановительных работ. В компании «КазАвтоЖол» указали альтернативный маршрут из Костаная в Тимирязевский район.



    Татьяна Корякина
    Автор
