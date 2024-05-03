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    18:15, 02 Май 2024 | GMT +6

    В Шымкенте и Туркестанской области снизили тариф на электроэнергию для предпринимателей

    Тариф на электричество
    Фото: Pixabay

    В Шымкенте и Туркестанской области тариф на электрическую энергию для юридических лиц снижен на 12,4%, с 42,23 до 37 тенге за киловатт-час, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сниженный тариф вводится в действие с 1 мая 2024 года. Тариф будет снижен для более 32 тысяч абонентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели) региона.

    В Комитете по регулированию естественных монополий отмечают, что снижение стало доступным благодаря исключению непродуктивных посредников в цепочке поставок электроэнергии.

    - Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергией для нерегулируемых энергоснабжающих организаций (НЭСО), – говорится в сообщении Комитета по регулированию естественных монополий.

    Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов заявил, что в ближайшее время повышения тарифов на электроэнергию не планируется. Он также рассказал, в каких случаях государство может увеличить тариф.

    Теги:
    Электроэнергия Туркестанская область Регионы Казахстана Шымкент Цены и тарифы Естественные монополии
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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