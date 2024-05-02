Тарифы на электричество не будут повышаться в РК в ближайшее время

Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов прокомментировал возможность очередного повышения тарифов на электроэнергию до конца года, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Тарифы, как вы знаете, утверждаются нашими коллегами в Комитете естественных монополий. Мы утверждаем только тарифы на электростанциях. Мы их повысили на станциях с 1 января, поэтому в ближайшее время на электрических станциях увеличение тарифа на электроэнергию не ожидается, — сказал С. Есимханов на брифинге в Сенате.

Он назвал причины, которые могут способствовать повышению тарифов.

— У нас же может быть чрезвычайно регулирующие меры, есть понятие такое, если вырастет цена угля резко или каких-то вещей. Мы сейчас уровень заработных плат подняли на предприятиях достаточно, но просто пример приведу, мы с депутатами в Жезгазгане были, на Жезказганской ТЭЦ, средняя зарплата у машиниста, например, 400 тысяч, она достаточно высокая для энергетики, но в металлургических предприятиях Жезказаган зарплата 600 тысяч, поэтому специалисты уходят, поэтому есть вопросы, недостатка специалистов, — отметил вице-министр.

Поэтому С. Есимханов уверен, что все надо рассматривать в комплексе.