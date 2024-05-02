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    14:27, 02 Май 2024 | GMT +6

    Тарифы на электричество не будут повышаться в РК в ближайшее время

    Электроэнергия
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов прокомментировал возможность очередного повышения тарифов на электроэнергию до конца года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Тарифы, как вы знаете, утверждаются нашими коллегами в Комитете естественных монополий. Мы утверждаем только тарифы на электростанциях. Мы их повысили на станциях с 1 января, поэтому в ближайшее время на электрических станциях увеличение тарифа на электроэнергию не ожидается, — сказал С. Есимханов на брифинге в Сенате.

    Он назвал причины, которые могут способствовать повышению тарифов.

    — У нас же может быть чрезвычайно регулирующие меры, есть понятие такое, если вырастет цена угля резко или каких-то вещей. Мы сейчас уровень заработных плат подняли на предприятиях достаточно, но просто пример приведу, мы с депутатами в Жезгазгане были, на Жезказганской ТЭЦ, средняя зарплата у машиниста, например, 400 тысяч, она достаточно высокая для энергетики, но в металлургических предприятиях Жезказаган зарплата 600 тысяч, поэтому специалисты уходят, поэтому есть вопросы, недостатка специалистов, — отметил вице-министр.

    Поэтому С. Есимханов уверен, что все надо рассматривать в комплексе.

    Но это я не говорю о том, что мы там в ближайший месяц тариф ради этого поднимем. Но вообще, что есть причины, которые иногда необходимо учитывать. На сегодня, я думаю, достаточно большой уровень заработных плат. Подняли достаточно хорошо, поэтому пока планы хорошие для этих людей, — добавил представитель Минэнерго.

    Теги:
    Сенат Электроэнергия Зарплата Минэнерго РК Цены и тарифы
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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