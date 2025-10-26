РУ
    В Шымкенте День Республики превратился в народное торжество

    25 октября центральная площадь «Астана» в Шымкенте наполнилась особым праздничным настроением. Масштабное народное мероприятие, посвященное Дню Республики, собрало жителей и гостей города на одной площадке, став настоящим праздником единства, радости и гордости за страну, передает агентство со ссылкой на УВП города Шымкента.

    В Шымкенте День Республики превратился в народное торжество
    Фото: УВП города Шымкента

    С самого утра горожан и гостей встречала атмосфера праздника. Подростки с флагами в руках, артисты в национальных костюмах, звучание домбры и народных песен — все символизировало торжество независимости и сплоченности народа.

    В Шымкенте День Республики превратился в народное торжество
    Фото: УВП города Шымкента

    На площади прошли театральные постановки, инсценировки, основанные на национальных традициях, шествие исполнителей народных песен, а также книжные ярмарки, организованные отечественными издательствами. Каждое выступление и каждая композиция отражали духовное богатство и культурное разнообразие Казахстана.

    «Шымкент цирк» представил зрителям яркие номера, украсив программу праздника. Кроме того, своё творчество продемонстрировали Узбекский драматический театр, Кукольный театр и городские библиотеки, порадовав зрителей интересными выступлениями.

    В Шымкенте День Республики превратился в народное торжество
    Фото: УВП города Шымкента

    Для самых маленьких гостей была организована зона для рисования, где дети могли проявить свои творческие способности. Молодёжь и семьи фотографировались в национальных костюмах, создавая атмосферу веселья и дружбы.

    Директор Шымкентского кукольного театра Сардарбек Молдабеков, один из организаторов праздника, поздравил жителей города с Днём Республики и отметил значимость этого события:

    — Этот праздник — прекрасная возможность привить детям и молодому поколению дух патриотизма. Через кукольный театр мы стараемся передать историю страны, народные сказки и национальные ценности. Видеть улыбки на лицах наших маленьких зрителей — это самая большая награда. День Республики — это праздник, который зажигает в сердцах казахстанцев чувство гордости и надежды, — отметил он.

    Вечером праздничная программа продолжилась гала-концертом. В программе приняли участие местные творческие коллективы и популярные звезды казахстанской эстрады: Yenlik, группа «Заман», Ғазизхан Шекербеков, Ұшқын Жамалбек, Әсет Есжан, Мадина Садуақасова и группа «Жігер».

    В Шымкенте День Республики превратился в народное торжество
    Фото: УВП города Шымкента

    Песни и танцы, смех и искрящийся салют — все это превратили День Республики в незабываемое событие для жителей Шымкента.

    Организатором этого мероприятия выступила акимат города Шымкента, целью которого было пропагандировать независимость и суверенитет страны, укреплять национальное единство и патриотизм, а также вдохновить народ на уверенность в будущем Казахстана.

    В Шымкенте День Республики превратился в народное торжество
    Фото: УВП города Шымкента

    Самым ярким моментом вечера стало пиротехническое шоу, когда тысячи жителей города аплодировали и наслаждались зрелищем ярких огней, которые озарили небо, как символ независимости.

    В Шымкенте День Республики превратился в народное торжество
    Фото: УВП города Шымкента

    Самым впечатляющим моментом вечера стал праздничный салют, озаривший небо над площадью. Тысячи зрителей с радостью и гордостью наблюдали за яркими огнями, ставший как символ независимости и единства народа.

    День Республики — это символ важнейшего исторического события, дня принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана. Праздничное мероприятие в Шымкенте подчеркнул значимость этого исторического дня, укрепив дух национальной идентичности и единства.

    Праздник на площади «Астана» стал воплощением стабильности, согласия, культурного богатства и национального единства. Этот день пробудил в сердцах шымкентцев новую волну гордости за независимость и любви к своей Родине.

    Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День Республики. Ранее Глава государства поздравил с праздником казахстанцев и принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.

