В Шардаре увеличили объемы строительства

ШАРДАРА. КАЗИНФОРМ - В городе Шардаре Туркестанской области увеличились объемы строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В городе насчитывается 74 многоэтажных жилых дома, количество квартир в которых всего 1394. В них проживает около 5600 жителей. Это 16 процентов населения города. Согласно модернизации жилищного фонда, в 2017 году в Шардаре капитально отремонтировано 8, а в 2019 году - 6 многоэтажных жилых домов.

Кроме того, в сфере дорожного строительства в 2020 году в Шардаринском районе в рамках программы «Ауыл - ел бесігі» проведен средний ремонт 21 улицы общей протяженностью 18,04 км. На сегодняшний день в Коксуском сельском округе и сельском округе Алатау батыр проведен средний ремонт 16 улиц с асфальтобетонным покрытием.

В прошлом году объем строительных работ в Шардаринском районе за отчетный период составил 6 467,3 млн. тенге. Введено в эксплуатацию 15 861 кв. м жилья, что на 130,8% больше, чем в прошлом году. Также в прошлом году было построено 5 объектов, из них 4 введены в эксплуатацию, 1 объект планируется сдать в 2021 году.