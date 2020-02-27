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В Шардаре полным ходом идут посевные работы

27 Февраля 2020 20:21
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В Шардаре полным ходом идут посевные работы

ШАРДАРА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Шардаринском районе Туркестанской области будет засеяно 59 300 га земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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На большей части полей - хлопковая культура. В этом году в районе будет засеяно 18 тысяч гектаров семян белого золота. А на 10 710 га будут посажены бахчевые культуры. Уже сейчас аграрии района приступили к вспашке земель, подготовке к посеву. Один из них - сельскохозяйственный кооператив «Туран», который в конце февраля начал выращивать лук на 50 гектаров.

В этом коллективе на постоянной основе работают 15 человек. Общая площадь используемой земли - 110 гектаров земли и в течение пяти лет здесь эффективно используют метод капельного орошения. На сегодняшний день посажены ранняя капуста на 3,5 га и 12 га репчатого лука, который в мае уже взрастет.

«Лук созревает в середине мая. Капуста тоже начинает в это время появляться. Основной урожай мы отправляем в такие крупные города как Нур-Султан, Алматы, а также в Россию и Беларусь»,- сообщил председатель кооператива Юрий Ан.

Сельскохозяйственный кооператив «Туран» взял курс согласно поручению акима области Умирзака Шукеева, по сбору нескольких культур урожая на одной площади, и на сегодня получает господдержку для развития сельского хозяйства. В частности, удешевленные горюче-смазочные материалы, удобрения, субсидии. В прошлом году акимат района оказал помощь аграриям и на посевных полях было установлено электрическое освещение. Это, в свою очередь, вдвое уменьшило затраты на сброс сточных вод.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Сельское хозяйство,
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