РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:27, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Подростки избили 12-летнего мальчика в Семее: возбуждено уголовное дело

    Ребёнок получил телесные повреждения средней степени тяжести и был госпитализирован, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: freepik

    Инцидент произошёл на берегу реки, где мальчик рыбачил. Подростки подошли к нему, начали приставать, а затем втроём нанесли побои. В результате ребёнок оказался в больнице.

    — Возбуждено уголовное дело по статье 107 Уголовного кодекса РК — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении трёх подростков собраны материалы. В ближайшее время они будут переданы на рассмотрение Комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Семей. Также подростки будут поставлены на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, где с ними начнётся индивидуальная воспитательная работа, — сообщили в пресс-службе полиции области Абай.

    Ход расследования находится на контроле руководства областного департамента полиции.

    Ранее сообщалось, что участников драки со стрельбой в Актобе приговорили к длительным срокам.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Несовершеннолетние Драка Происшествия
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают