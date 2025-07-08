Подростки избили 12-летнего мальчика в Семее: возбуждено уголовное дело

Инцидент произошёл на берегу реки, где мальчик рыбачил. Подростки подошли к нему, начали приставать, а затем втроём нанесли побои. В результате ребёнок оказался в больнице.

— Возбуждено уголовное дело по статье 107 Уголовного кодекса РК — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении трёх подростков собраны материалы. В ближайшее время они будут переданы на рассмотрение Комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Семей. Также подростки будут поставлены на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, где с ними начнётся индивидуальная воспитательная работа, — сообщили в пресс-службе полиции области Абай.

Ход расследования находится на контроле руководства областного департамента полиции.

Ранее сообщалось, что участников драки со стрельбой в Актобе приговорили к длительным срокам.