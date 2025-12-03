В Семее стендап-блогера арестовали на пять суток за нецензурную лексику

Инцидент произошел вечером 22 ноября в одном из ресторанов города. Видео фрагмента стендап-шоу быстро разошлось по социальным сетям и вызвало широкий общественный резонанс. После изучения записи полицейские установили, что блогер нарушил нормы поведения в общественном месте.

— По результатам рассмотрения административного дела суд признал его виновным и назначил административный арест сроком на пять суток, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

В ведомстве подчеркивают, что правила публичного поведения распространяются и на развлекательные мероприятия.

— Юмористические и стендап-выступления должны проводиться с соблюдением норм общественной морали и уважения к зрителям. Использование нецензурной брани в общественных местах, а также ее распространение в интернете является нарушением закона и влечет ответственность, — отметили в пресс-службе.

Дополнительно в департаменте объяснили, почему именно онлайн-распространение стало ключевым фактором в деле.

— Мы понимаем, что формат стендапа иногда предполагает провокационные элементы и ненормативную лексику, и зрители, приобретая билеты, осознают специфику жанра. Но когда подобные ролики выкладываются в открытый доступ, особенно без возрастных ограничений, их могут увидеть дети и подростки. Именно это и является нарушением — публичное распространение нецензурной брани в сети, — подчеркнули в полиции.

Ведомство заверило, что меры будут приниматься и впредь.

— Наша задача — не ограничивать творчество, а обеспечить соблюдение закона и защиту несовершеннолетних от неподобающего контента. Подобные правонарушения не останутся без внимания, — добавили в департаменте полиции области Абай.

Ранее сообщалось, что женщину оштрафовали за оскорбления в адрес особенных детей.