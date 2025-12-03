РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:00, 03 Декабрь 2025

    В Семее стендап-блогера арестовали на пять суток за нецензурную лексику

    В Семее местного стендап-блогера арестовали на пять суток после выступления, в ходе которого он использовал ненормативную лексику перед зрителями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Семее стендап-блогера арестовали на пять суток за нецензурную лексику
    Скрин из видео instagram.com/standup.abay/

    Инцидент произошел вечером 22 ноября в одном из ресторанов города. Видео фрагмента стендап-шоу быстро разошлось по социальным сетям и вызвало широкий общественный резонанс. После изучения записи полицейские установили, что блогер нарушил нормы поведения в общественном месте.

    — По результатам рассмотрения административного дела суд признал его виновным и назначил административный арест сроком на пять суток, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

    В ведомстве подчеркивают, что правила публичного поведения распространяются и на развлекательные мероприятия.

    — Юмористические и стендап-выступления должны проводиться с соблюдением норм общественной морали и уважения к зрителям. Использование нецензурной брани в общественных местах, а также ее распространение в интернете является нарушением закона и влечет ответственность, — отметили в пресс-службе.

    Дополнительно в департаменте объяснили, почему именно онлайн-распространение стало ключевым фактором в деле.

    — Мы понимаем, что формат стендапа иногда предполагает провокационные элементы и ненормативную лексику, и зрители, приобретая билеты, осознают специфику жанра. Но когда подобные ролики выкладываются в открытый доступ, особенно без возрастных ограничений, их могут увидеть дети и подростки. Именно это и является нарушением — публичное распространение нецензурной брани в сети, — подчеркнули в полиции.

    Ведомство заверило, что меры будут приниматься и впредь.

    — Наша задача — не ограничивать творчество, а обеспечить соблюдение закона и защиту несовершеннолетних от неподобающего контента. Подобные правонарушения не останутся без внимания, — добавили в департаменте полиции области Абай.

    Ранее сообщалось, что женщину оштрафовали за оскорбления в адрес особенных детей.

    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
