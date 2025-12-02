Оскорбления в адрес особенных детей: женщина получила штраф

Согласно материалам дела, женщина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеозапись, в которой использовала нецензурные выражения и оскорбительные высказывания, в том числе в адрес лиц с ограниченными возможностями. Суд квалифицировал это как проявление явного неуважения к обществу и нарушение общественного порядка по статье 434 части 1 КоАП РК («Мелкое хулиганство»).

Досудебное расследование по уголовному делу не проводилось, так как деяние рассматривается в административном порядке. В ходе судебного заседания она частично признала вину: подтвердила факт использования нецензурной лексики, однако отрицала намерение оскорбить детей.

На иждивении женщины находится несовершеннолетний ребенок 2016 года рождения. В соответствии с частью 2 статьи 50 КоАП, административный арест к женщинам, имеющим детей до 14 лет, не применяется. Смягчающим обстоятельством суд признал воспитание О. несовершеннолетнего ребенка, отягчающих обстоятельств не установлено.

С учетом характера правонарушения и обстоятельств дела суд назначил О. административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП — 78 640 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

