В селе Нура Актюбинской области будут строить жилье 11 компаний

Новое жилье для пострадавших от паводка жителей села Нура будет построено в Сарыобе. Сельчане сами выбрали это место. По их мнению, угроза подтопления здесь невелика, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Ержан Муздыбаев разъясняет, что все документы по Сарыобе уже готовы. Утвержден генеральный план населенного пункта. В нем детально показано, как будут располагаться новые дома и социальные объекты, такие как медицинский пункт, здание сельского акимата, школа, детский сад.

- Что касается села Нура, мы с 12 июня начинаем там строительные работы и будем отправлять для помощи подрядным организациям спецтехнику, рабочих, строительные материалы. Соответствующие документы поступили от министерств, государственных органов и негосударственных структур. Кроме того, мы провели работу по разработке генерального плана села. На нем определены места расположения жилых домов, их количество. 75 домов будут строить 11 застройщиков. Эти компании сейчас строят дома в Иргизе, они же начнут строительно-монтажные работы и в Нуре, - сказал Ержан Муздыбаев.

Также решен вопрос обеспечения Сарыобы инфраструктурой. Голубое топливо поставляется по тому же газопроводу, по которому поступает газ до Нуры. Для обеспечения электроснабжением в населенном пункте построят подстанцию на 35 кВт. А питьевая вода будет подаваться через насос.

Как сообщалось ранее, в Нуре во время паводков было затоплено 117 домов. В 22 из них вода отступила, остальные находятся в воде уже 2 месяца. Уровень воды в этом районе достиг 3-х метров, и было принято решение переселить жителей на новое место. Ранее сельчане жаловались, что устали ждать новые дома и требовали начала строительства.