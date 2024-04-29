Две недели остается затопленным село Нура в Актюбинской области

Из села Нура, расположенного в 90 километрах от административного центра Иргизского района, жители были эвакуировны 12 апреля. Здесь 14 апреля разрушились плотины, село было затоплено, уровень воды достиг 3 метров. Корреспондент агентства Kazinform ознакомился с ситуацией в селе и побеседовал с жителями.

— Я родился в селе Нура, с 1974 года живу в этом доме. Сам его ремонтировал. Вначале это был небольшой дом, затем я его достроил, и в прошлом году провел газ. Когда затопило, один раз съездил. Вода стояла до пояса. Сейчас поднялась. Все осталось в доме. С 24 марта началась подготовка, мы возвели дамбы. А 14 апреля затопило. Для оповещения был включен сигнал тревоги в школе. Потому что дамбы разрушились с двух сторон, — сказал житель села Бокенбай Карин.

Строительство дамбы началось в марте

С 24 марта в селе Нура мужчины возвели дамбы. Вокруг села уложили тысячи мешков с песком, в некоторых местах до 3 метров высотой. Организовали круглосуточное дежурство.

Примерно год село было без акима, 7 апреля жители села сделали свой выбор, акимом стал Акнар Омаров. После этого началась суматоха, из сел Нуринского сельского округа — Нура, Мамыр, Бельшер было эвакуировано население. Это решение было принято оперативно.

Сильно переживал за свою собаку — Бакыткали Ахметов

Село Нура делится на две части — Тубек и Штаб. Между двумя частями есть солончак. В селе Тубек все дома пришли в негодность. У некоторых над водой виднеются крыши, некоторых совсем не видно. Сопровождавшие корреспондента Бокенбай Карин и Бакыткали Ахметов живут по соседству. Оба уроженцы этого села.

— Я житель села Нура. Это моя родина. С 24 апреля мы строили дамбу. Благодаря этой работе некоторое время продержались. Но этого оказалось недостаточно. Построили дамбу высотой более 3 метров. Использовали частные трактора. 14 апреля в 12 часов село затопило. Вначале дамба была размыта со стороны поликлиники, через 15-20 минут затопило солончак. Был подан сигнал тревоги, мы выехали из села. Вот наш дом, ничего не смогли забрать. Дети еще раньше уехали в райцентр. Сами мы уехали в чем были одеты, — сказал Б.Карин.

Бакыткали Ахметов 15 дней назад не смог въехать в село, он на моторной лодке искал свою собаку. Узнав по голосу, пес по кличке Актабан сразу приплыл к хозяину.

— Моя собака осталась в селе. Дети все спрашивали о ней. Я взял его еще щенком. Приехал, но в село въехать не смог. Сильно переживал за пса, — сказал Б.Ахметов.

После встречи собаки со своим хозяином, стало возможно осмотреть село на моторной лодке департамента по чрезвычайным ситуациям. Все социальные объекты затоплены. Двухэтажная школа только в прошлом году была отремонтирована. Также посреди воды клуб вместе с библиотекой, которая в нем находится. И мечеть в воде. Детская игровая площадка совсем не видна. Только в прошлом году построили и сдали в эксплуатацию здание акимата, стоимостью 115 млн тенге, оно тоже затоплено. Новый даже неделю не работал в этом здании, когда его затопило.

Строительство начнется еще до спада воды

В селе Нура 112 домов. Из них 103 затоплены. В селе Мамыр пришли в непригодность 22 дома, в селе Бельшер — 4 дома.

— Еще неизвестно, сколько домов нужно будет отстроить. Потому что они все еще в воде. Туда еще не ездили технические эксперты и оценщики. Они не могут провести обследование до спада воды. Но мы не можем сидеть и ждать этого спада. Да, затопило, поэтому будем строить отдельно. В селе Мамыр 30 домов, из них 22 затоплены. Мы хотим отстроить эти 22 дома. В Бельшере затопило 4 дома. В райцентре, селе Иргиз тоже на берегу реки есть пострадавшие дома. Их осмотрят технические инспекторы. Если нужно будет, мы их снесем и построим в другом месте. Готовых участков нет. В связи с чрезвычайным положением, прокладка инженерных сетей и строительство домов будут вестись в упрощенном режиме. Количество домов площадью 80-100 квадратных метров пока неизвестно. Сейчас мы ведем переговоры с проектной организацией, — сказал заместитель акима Иргизского района Аскар Уали.

Аким Иргизского района Нурлан Кызбергенов, посетив села Нура и Мамыр, сообщил, что принято решение полностью перенести село Нура.

— В селе Мамыр затопило 25 домов, в селе Нура 103 дома. Их осмотрят технические инспекторы и оценщики, дадут свое заключение. Тогда будет известно, сколько домов нужно построить, сколько отремонтировать. А сейчас ведется укрепление дамбы в селах Куйылыс и Жайсанбай. Я сейчас беседую с акимом села Женгельды Костанайской области. В реке Тургай уровень воды снизился. Эта вода поступает в наши села Нура и Мамыр. Но в них уровень воды не снижается, — сказал Н.Кызбергенов.

В этом году село Нура затапливает одновременно водами рек Иргиз и Тургай. Раньше вода из реки Тургай поступала в первой декаде мая, а в этом году она пришла одновременно с водой реки Иргиз, в апреле.