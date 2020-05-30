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вчера 18:31
В селе Фердауси Мактааральского района начато строительство 10 домов
МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В населенном пункте Фердауси Мактааральского района Туркестанской области, где произошло подтопление, заложен фундамент уже первых 10 жилых домов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
В целом, в этом селе будет снесено 150 разрушенных строений, ведется подготовка к возведению фундаментов 80 жилья. К строительным работам привлечено 470 работников.
Из правительственного резерва на каждую 141 пострадавшую от стихии семью будет выделено по 17 млн. тенге. В настоящее время для населения Фердауси перечислено уже 50% и жители получили по 8,5 млн тенге. На эти средства жильцы закупают строительные материалы, необходимые для возведения жилых домов. В числе тех, кто заложил фундамент своего дома - Музафар Шарапов.
«Я поднял фундамент моего дома. Как только получил деньги, приобрел необходимые материалы для строительства. Мы благодарны правительству, руководителям области, района, акимату Келесского района, которые закреплены здесь», - сказал Музафар Шарапов.
Кроме того, в работе по очистке дворовых территорий от свалок, уборке мусора задействованы 100 человек и 10 единиц спецтехники из Узбекистана, 30 рабочих и 6 единиц техники из Келесского района. На сегодняшний день из 12 улиц села вывезено 180 тонн мусора.
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