В секторе Газа впервые с 2006 года проходят выборы

Как сообщает палестинское информагентство WAFA, избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени. В голосовании примут участие около 1 млн 30 тыс. избирателей, которые определят своих представителей в 183 органах местного самоуправления.

Глава Центральной избирательной комиссии Рами Хамдалла сообщил, что процесс голосования на местных выборах 2026 года начался на всей территории Западного берега реки Иордан, а также в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

Хамдалла после своего участия в голосовании в населенном пункте Анaбта близ города Тулькарм призвал граждан прийти на избирательные участки и ответственно выбрать своих представителей.

Палестинский чиновник подчеркнул важность высокой явки, указав на то, что это станет показателем приверженности демократическому процессу.

Избиратели смогут проголосовать на 1922 участках, открытых в 491 центре. Голосование продлится до 19:00 по местному времени.

На выборах за 90 мест в муниципальных советах борются 3773 кандидата, входящие в 321 список, тогда как за 93 места в сельских советах - 1358 кандидатов.

Отмечается, что Центральная избирательная комиссия объявит результаты 26 апреля.

Выборы проходят в соответствии с новым избирательным законом, принятым 19 ноября 2025 года. В частности, для муниципальных советов применяется система пропорционального представительства (открытые списки), а для сельских советов — мажоритарная система.

Сообщается, что подсчет голосов будет проводиться на избирательных участках в присутствии наблюдателей и представителей СМИ. Результаты будут зафиксированы в протоколы, а после объявления переданы в центральную систему обработки данных.

Ранее сообщалось, что Израиль одобрил возобновление регистрации земель на Западном берегу.