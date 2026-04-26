    19:18, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    В секторе Газа впервые с 2006 года проходят выборы

    В субботу, 25 апреля, муниципальные выборы проходят на Западном берегу реки Иордан и в провинции Дейр-эль-Балах в секторе Газа, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Фото: Анадолу

    Как сообщает палестинское информагентство WAFA, избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени. В голосовании примут участие около 1 млн 30 тыс. избирателей, которые определят своих представителей в 183 органах местного самоуправления.

    Глава Центральной избирательной комиссии Рами Хамдалла сообщил, что процесс голосования на местных выборах 2026 года начался на всей территории Западного берега реки Иордан, а также в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

    Хамдалла после своего участия в голосовании в населенном пункте Анaбта близ города Тулькарм призвал граждан прийти на избирательные участки и ответственно выбрать своих представителей.

    Палестинский чиновник подчеркнул важность высокой явки, указав на то, что это станет показателем приверженности демократическому процессу.

    Избиратели смогут проголосовать на 1922 участках, открытых в 491 центре. Голосование продлится до 19:00 по местному времени.

    На выборах за 90 мест в муниципальных советах борются 3773 кандидата, входящие в 321 список, тогда как за 93 места в сельских советах - 1358 кандидатов.

    Отмечается, что Центральная избирательная комиссия объявит результаты 26 апреля.

    Выборы проходят в соответствии с новым избирательным законом, принятым 19 ноября 2025 года. В частности, для муниципальных советов применяется система пропорционального представительства (открытые списки), а для сельских советов — мажоритарная система.

    Сообщается, что подсчет голосов будет проводиться на избирательных участках в присутствии наблюдателей и представителей СМИ. Результаты будут зафиксированы в протоколы, а после объявления переданы в центральную систему обработки данных.

    Ранее сообщалось, что Израиль одобрил возобновление регистрации земель на Западном берегу.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
