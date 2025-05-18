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    15:44, 18 Май 2025 | GMT +5

    В секторе Газа погибли четыре журналиста — Al Jazeera

    По сообщению телеканала Al Jazeera, в результате недавних ударов по сектору Газа погибли ещё четыре журналиста, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRNA.

    В секторе Газа погибли четыре журналиста — Al Jazeera
    Фото: telegram/irna

    Жертвами стали Нур Кандил, Азиз Аль-Хаджар, Абдуррахман Аль-Абадила и Халед Абу Сейф.

    Телеканал сообщает, что удары были нанесены израильской стороной. Общее число погибших среди представителей СМИ в зоне конфликта продолжает расти.

    Ранее сообщалось, что в Газе обнаружили тело одного из лидеров ХАМАС.

    Накануне Армия обороны Израиля начала новое крупное наступление в секторе Газа. 

    Теги:
    сектор Газа СМИ Журналист Палестино-израильский конфликт
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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