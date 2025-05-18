15:44, 18 Май 2025 | GMT +5
В секторе Газа погибли четыре журналиста — Al Jazeera
По сообщению телеканала Al Jazeera, в результате недавних ударов по сектору Газа погибли ещё четыре журналиста, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRNA.
Жертвами стали Нур Кандил, Азиз Аль-Хаджар, Абдуррахман Аль-Абадила и Халед Абу Сейф.
Телеканал сообщает, что удары были нанесены израильской стороной. Общее число погибших среди представителей СМИ в зоне конфликта продолжает расти.
Ранее сообщалось, что в Газе обнаружили тело одного из лидеров ХАМАС.
Накануне Армия обороны Израиля начала новое крупное наступление в секторе Газа.