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    15:30, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Сайраме откроется откормочная площадка для крупного рогатого скота

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Сайрамском районе до конца года откроется комплексная площадка по откорму крупного рогатого скота. Общая площадь объекта в Кайнарбулакском сельском округе, строительство которого ведется полным ходом, составляет 76 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    ТОО «Бексултан 112» согласно плану предусматривает откорм 21 тысячи голов бычков. Стоимость проекта составляет 3 млрд тенге.

    Индивидуальный предприниматель Бексултан Бегалиев намерен за 3 месяца запустить первую тысячу откормочных площадок. Здесь будут трудоустроены 25 местных жителей.




    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область Бизнес
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