В Саудовской Аравии задержали шестерых за незаконную перевозку паломников на хадж

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило во вторник о задержании шести граждан за нарушение правил хаджа. Они были уличены в попытке ввоза в Мекку 20 человек, не имеющих официальных разрешений на совершение паломничества.

Аресты были произведены силами обеспечения безопасности хаджа на въездах в город Мекку в рамках усиленных мер по обеспечению порядка во время сезона паломничества.

По решению министерства, нарушителям грозят штрафы до 100 тысяч саудовских риялов (13,6 млн тенге). Кроме того, в случае предъявления обвинений, им может грозить тюремное заключение.

Власти также постановили конфисковать транспортные средства, использованные для нелегальной перевозки паломников, а также взыскать дополнительный штраф до 20 тысяч риялов (2,7 млн тенге) с тех, кто попытался совершить хадж без разрешения.

Министерство предписало опубликовать имена нарушителей, депортировать замешанных в инциденте иностранцев по завершении срока заключения и запретить им повторный въезд в королевство на срок до 10 лет.

Ведомство призвало всех граждан и резидентов строго соблюдать установленные правила хаджа, чтобы обеспечить безопасность и благополучие паломников.

Во вторник власти Саудовской Аравии заявили о прибытии 1,1 млн паломников прибыли в страну для участия в хадже.

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