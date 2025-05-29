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    19:41, 28 Май 2025 | GMT +5

    В Саудовской Аравии задержали шестерых за незаконную перевозку паломников на хадж

    Попытка обойти строгие правила хаджа привела к задержаниям, крупным штрафам и возможным тюремным срокам для нарушителей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Саудовской Аравии задержали шестерых за незаконную перевозку паломников на хадж
    Фото: Министерство по делам хаджа и умры КСА

    Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило во вторник о задержании шести граждан за нарушение правил хаджа. Они были уличены в попытке ввоза в Мекку 20 человек, не имеющих официальных разрешений на совершение паломничества.

    Аресты были произведены силами обеспечения безопасности хаджа на въездах в город Мекку в рамках усиленных мер по обеспечению порядка во время сезона паломничества.

    По решению министерства, нарушителям грозят штрафы до 100 тысяч саудовских риялов (13,6 млн тенге). Кроме того, в случае предъявления обвинений, им может грозить тюремное заключение.

    Власти также постановили конфисковать транспортные средства, использованные для нелегальной перевозки паломников, а также взыскать дополнительный штраф до 20 тысяч риялов (2,7 млн тенге) с тех, кто попытался совершить хадж без разрешения.

    Министерство предписало опубликовать имена нарушителей, депортировать замешанных в инциденте иностранцев по завершении срока заключения и запретить им повторный въезд в королевство на срок до 10 лет.

    Ведомство призвало всех граждан и резидентов строго соблюдать установленные правила хаджа, чтобы обеспечить безопасность и благополучие паломников.

    Во вторник власти Саудовской Аравии заявили о прибытии 1,1 млн паломников прибыли в страну для участия в хадже.

    Ранее мы рассказывали, как казахстанцам не получить штраф и депортацию за хадж.

    Теги:
    Саудовская Аравия Паломничество Хадж
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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