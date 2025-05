Свыше 1,1 млн паломников прибыли в Саудовскую Аравию для участия в хадже

Свыше 1,1 млн паломников уже прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, который начнется на следующей неделе. Об этом 27 мая сообщило Главное управление по делам паспортов королевства.

По данным ведомства, к концу понедельника, 26 мая, в страну прибыли 1 102 469 паломников. Из них более 1 млн человек прилетел по воздуху, 53 тыс. пересекли сухопутные границы, и еще 4 тыс. прибыли морским путем.

Саудовское агентство печати (SPA) сообщает, что для обеспечения беспрепятственного въезда паломников все международные пункты пропуска оснащены передовыми технологиями и обслуживаются высококвалифицированным многоязычным персоналом.

Министр информации Саудовской Аравии Салман аль-Доссари на пресс-конференции в Эр-Рияде заявил, что королевство не допустит нарушений, способных повлиять на безопасность и спокойствие паломников.

Министр по делам хаджа и умры доктор Тафик ар-Рабиа сообщил, что подготовка к нынешнему сезону началась сразу после завершения предыдущего. За организацию отвечает специальный Офис проектов хаджа в рамках программы «Гости Двух Святынь», которая является частью национальной стратегии «Видение Саудовской Аравии — 2030». Работа осуществляется под контролем Высшего комитета хаджа.

Ар-Рабиа выразил благодарность МВД за усилия по пресечению нелегальных хадж-кампаний, а также отметил содействие ряда зарубежных стран в борьбе с такими инициативами.

Говоря о цифровых преобразованиях, аль-Рабиа подчеркнул значительный прогресс в упрощении процедур для паломников. В частности, он отметил вклад карты Nusuk — электронного идентификатора с информацией о здоровье и безопасности. По его словам, уже выдано 1,4 млн таких карт паломникам и обслуживающему персоналу. Мобильное приложение Nusuk скачали около 20 млн пользователей по всему миру, и оно предоставляет более 30 различных сервисов.

