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    21:01, 27 Май 2025 | GMT +5

    Свыше 1,1 млн паломников прибыли в Саудовскую Аравию для участия в хадже

    Королевство усилило меры безопасности и цифровые сервисы для комфортного проведения хаджа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Свыше 1,1 млн паломников прибыли в Саудовскую Аравию для участия в хадже
    Фото: Министерство по делам хаджа и умры КСА

    Свыше 1,1 млн паломников уже прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, который начнется на следующей неделе. Об этом 27 мая сообщило Главное управление по делам паспортов королевства.

    По данным ведомства, к концу понедельника, 26 мая, в страну прибыли 1 102 469 паломников. Из них более 1 млн человек прилетел по воздуху, 53 тыс. пересекли сухопутные границы, и еще 4 тыс. прибыли морским путем.

    Саудовское агентство печати (SPA) сообщает, что для обеспечения беспрепятственного въезда паломников все международные пункты пропуска оснащены передовыми технологиями и обслуживаются высококвалифицированным многоязычным персоналом.

    Министр информации Саудовской Аравии Салман аль-Доссари на пресс-конференции в Эр-Рияде заявил, что королевство не допустит нарушений, способных повлиять на безопасность и спокойствие паломников.

    — Ни один нелегальный хадж не должен угрожать другим паломникам, — подчеркнул министр.

    Министр по делам хаджа и умры доктор Тафик ар-Рабиа сообщил, что подготовка к нынешнему сезону началась сразу после завершения предыдущего. За организацию отвечает специальный Офис проектов хаджа в рамках программы «Гости Двух Святынь», которая является частью национальной стратегии «Видение Саудовской Аравии — 2030». Работа осуществляется под контролем Высшего комитета хаджа.

    Ар-Рабиа выразил благодарность МВД за усилия по пресечению нелегальных хадж-кампаний, а также отметил содействие ряда зарубежных стран в борьбе с такими инициативами.

    Говоря о цифровых преобразованиях, аль-Рабиа подчеркнул значительный прогресс в упрощении процедур для паломников. В частности, он отметил вклад карты Nusuk — электронного идентификатора с информацией о здоровье и безопасности. По его словам, уже выдано 1,4 млн таких карт паломникам и обслуживающему персоналу. Мобильное приложение Nusuk скачали около 20 млн пользователей по всему миру, и оно предоставляет более 30 различных сервисов.

    Министр здравоохранения Фахад аль-Джаладжель подтвердил, что среди паломников не зафиксировано заболеваний, и охарактеризовал санитарную ситуацию как «успокаивающую». В этом году для хаджа будут задействованы три крупных больницы, 900 машин скорой помощи и более 7 500 медработников.

    Министр транспорта и логистики Салех аль-Джассер отметил, что перевозка паломников к святым местам проходит по графику. Он особо выделил линию метро аль-Машааир аль-Мукаддаса, функционирующую только во время хаджа: каждый состав перевозит до 3 тыс. человек, а общая пропускная способность достигает 72 тыс. пассажиров в час. В обеспечении транспортных операций задействованы десятки тысяч специалистов.

    Саудовская Аравия подчеркивает, что считает служение паломникам почетной обязанностью, и продолжит прилагать усилия для обеспечения их безопасности, комфорта и благополучного совершения всех обрядов.

    В этом году от Казахстана на хадж официально отправятся 4500 человек. Их выезд в Саудовскую Аравию запланирован на 24–31 мая, а возвращение — на 10–16 июня.

    Ранее мы рассказывали, как казахстанцам не получить штраф и депортацию за хадж.

    Теги:
    Саудовская Аравия Паломничество Хадж
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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