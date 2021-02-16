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    15:00, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    В Сарыагашском районе Туркестанской области началась посевная кампания

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из основных приоритетов развития экономики Сарыагашского района Туркестанской области является сельскохозяйственная отрасль. Для развития этой отрасли и реализации проекта по получению двух-трех урожаев с одной площади аграрии района приступили к посевным работам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В настоящее время крестьяне засеяли 315 га капустой и 130 га картофелем. Кроме того, под урожай зерновых культур текущего года озимой пшеницей засеяно порядка 30 тыс. га.

    В целом, в этом году в районе сельскохозяйственными культурами планируется засеять 69 тысяч 700 га. В частности, 42 тысячи 800 га намерены засеять зерновыми, 4 тысячи га - картофелем, 10 500 га - овощами, 2 200 га - масличными культурами, 1 200 га - бахчевыми и 9 тысяч га кормовыми культурами.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область Регионы Казахстана Акимат Общество Экономика
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