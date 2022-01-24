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вчера 23:00
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В Сарыагаше аграрии начали работы по посеву капусты
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аграрии Сарыагашского района Туркестанской области в рамках проекта ведут активную работу по получению 2-3 урожаев с одного поля в год. Сегодня трудолюбивые крестьяне начали высаживать рассаду капусты. В кампании по раннему сбору капусты приняли участие несколько крестьян, ведется активная работа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Одним из самых ранних начало собирать урожай крестьянское хозяйство «Алмас» в селе Ынтымак сельского округа Жарты Тобе. В настоящее время на землях, принадлежащих председателю крестьянского хозяйства Алмасу Алимкожаеву, ведется посев капусты. Фермеры эффективно используют каждый день месяца не смотря на дождь и снег. Урожай созревает в течение 2 месяцев. Из-за большого спроса на скороспелый вид продукции крестьяне возлагают на эту культуру особые надежды.
В 2021 году в Сарыагашском районе освоено 69700 гектаров пашни. Из них: выращено пшеницы на 30091 га, 7600 га ячменя, 5000 га кукурузы, 500 га бобовых культур, 1809 га масличных культур, 1200 га бахчевых культур, 4000 га картофеля, 10500 га овощей и 9000 га кормовых культур.
С посевных площадей изъято 46826 тонн зерна и зерновых культур, 850 тонн зернобобовых культур, 2020 тонн масличных культур, 26675 тонн бахчевых культур, 92000 тонн картофеля и 310151 тонна овощной продукции.
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