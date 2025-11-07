В «Самрук-Қазына» прокомментировали сообщения о возможном двойном листинге КТЖ

— АО «Қазақстан темір жолы», как и любой другой актив в преддверии IPO, требует проведения предпродажной подготовки в целях повышения его инвестиционной привлекательности. В этой связи, АО «Самрук-Қазына» совместно с компанией проводится соответствующая работа в тесном взаимодействии и по согласованию Правительства РК, — сообщили в пресс-службе Фонда корреспонденту Kazinform.

При этом было отмечено, что, по оценке международных инвестиционных банков, нормализация геополитической обстановки и рыночной конъюнктуры является ключевым условием для успешного IPO. Кроме того, среди других факторов размещения отмечается необходимость фактического закрепления в финансовой отчетности КТЖ за 2025 год результатов, связанных с увеличением транзитных объемов, а также возможная реструктуризация части долговой нагрузки компании.

— В этой связи, точные сроки и структура проведения IPO, в том числе объем размещения акций и организованные рынки ценных бумаг для размещения, будут определены по мере завершения мероприятий по предпродажной подготовке, с учетом рекомендации независимых консультантов в лице инвестиционных банков, а также при условии благоприятной рыночной конъюнктуры, — сообщили в «Самрук-Қазына».

Там также уточнили, что вырученные от размещения средства предполагается направить на развитие КТЖ по согласованию с Правительством РК.

Ранее председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов высказался о ситуации, связанной с введением санкций против российской нефтяной компании «Лукойл».