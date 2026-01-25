20:35, 24 Январь 2026 | GMT +5
В ряде регионов Казахстана ограничили движение транспорта из-за непогоды
Сегодня, 24 января, с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения на автодорогах республиканского значения. Проезд закрыт для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями, передает агентство Kazinform.
По данным нацкомпании «КазАвтоЖол», в Северо-Казахстанской области движение ограничат на следующих направлениях:
- «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км. 341 — 473, 492 — 522 (от границы Акмолинской области до села Бесколь, от Мамлютского кольца до границы РФ);
- «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 729 — 856 (от границы Костанайской области до границы Акмолинской области);
- «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 595 — 946 (от границы Акмолинской области до села Бесколь);
- «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ» км. 50 — 280 (от границы Акмолинской области до границы РФ);
- «Кокшетау — Рузаевка» км. 61 — 196 (от границы Акмолинской области до села Рузаевка);
- «Костанай — Мамлютка» км. 226 — 406 (от границы Костанайской области до города Мамлютка);
- «г. Петропавловск — Соколовка — граница РФ» км. 11 — 73 (от города Петропавловск до границы РФ);
- «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка — Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 0 — 31 (от села Петерфельд до села Новокаменка);
- «Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское» км. 0 — 228 (от города Булаево до села Рощинское);
- «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» км. 0 — 87 (от села Рощинское до села Волошинка);
- «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» км. 0 — 119 (от села Волошинка до села Тимирязево);
- «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра» км. 0 — 24;
- «Тимирязево — Сарыколь — граница Костанайской обл.» км. 0 — 32 (от села Тимирязево до границы Костанайской области);
- «граница РФ — Петропавловск» км. 0 — 120 (от границы РФ до города Петропавловск).
В Костанайской области:
- на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 555 — 729 (от города Тобыл до границы СКО);
- на участке автодороги «Мамлютка — Костанай» км. 180 — 403 (от границы СКО до города Тобыл);
- на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8 — 232 (от города Тобыл до границы Акмолинской области);
- на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 418 — 539 (от города Костанай до поселка Карабалык).
В Акмолинской области:
- «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км. 304 — 341 (от города Кокшетау до границы СКО);
- «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ» км. 2 — 50 (от города Кокшетау до границы СКО);
- «Кокшетау — Рузаевка» км. 0 — 61 (от города Кокшетау до границы СКО);
- «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 856 — 917 (от границы СКО до поселка Жаксы);
- «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 377 — 595 (от границы СКО до границы Костанайской области);
- «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 232 — 260 (от границы Костанайской области до поселка Сурган).
Ориентировочное время открытия движения — 25 января 2026 года в 10:00.
Ранее в 15 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.