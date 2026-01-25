В ряде регионов Казахстана ограничили движение транспорта из-за непогоды

Сегодня, 24 января, с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения на автодорогах республиканского значения. Проезд закрыт для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями, передает агентство Kazinform.